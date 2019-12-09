Компания рецидивистов ограбила двух крымчан и вывезла их в лес
В Симферополе задержали четырех приятелей, которые отобрали у парней телефоны и деньги.
По информации крымского главка МВД, к пострадавшим на авто подъехали неизвестные. Угрожая ножом, они отобрали у двух парней телефоны и деньги. Более того, рэкетиры заявили своим жертвам, что те должны принести еще 50 тысяч рублей.
Получив отказ, нападавшие затолкали в машину приятелей и увезли их за город, где избили.
О произошедшем один из пострадавших сообщил в полицию. Сотрудники МВД задержали бандитов.
Ими оказались четверо друзей от 32 до 49 лет, троих уже привлекали к уголовной ответственности. Теперь всем им грозит 10 лет тюрьмы.
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ИСТОЧНИК KP.RU