Компания рецидивистов ограбила двух крымчан и вывезла их в лес

СЕГОДНЯ 14:50 2019-12-09T15:07:34+03:00

Изменить размер текста: A A

В Симферополе задержали четырех приятелей, которые отобрали у парней телефоны и деньги.

По информации крымского главка МВД, к пострадавшим на авто подъехали неизвестные. Угрожая ножом, они отобрали у двух парней телефоны и деньги. Более того, рэкетиры заявили своим жертвам, что те должны принести еще 50 тысяч рублей.

Получив отказ, нападавшие затолкали в машину приятелей и увезли их за город, где избили.

О произошедшем один из пострадавших сообщил в полицию. Сотрудники МВД задержали бандитов.

Ими оказались четверо друзей от 32 до 49 лет, троих уже привлекали к уголовной ответственности. Теперь всем им грозит 10 лет тюрьмы.

Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU