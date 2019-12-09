Ялтинскими долгостроями займется суд

СЕГОДНЯ 15:20 2019-12-09T15:43:54+03:00

Сегодня в городе создают реестр всех недостроенных зданий

Изменить размер текста: A A

В Ялте будет создан специальный реестр для недостроенных зданий, сообщили КП-Крым в пресс-службе администрации города.

По данным крымских СМИ, часть долгостроев в городе власти намерены выкупить под социальные нужды. В частности, под жилье для льготников.

- Сегодня идет работа по созданию реестра недостроенных зданий в Ялте. Пока неизвестно точное количество таких строений. Судьбу зданий, которые попадут в реестр, скорее всего, будет решать суд, - уточнили в администрации.

Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU