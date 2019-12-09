Ялтинскими долгостроями займется суд
Сегодня в городе создают реестр всех недостроенных зданий
В Ялте хотят навести порядок.Фото: Андрей БУРДЕЙНЫЙ
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В Ялте будет создан специальный реестр для недостроенных зданий, сообщили КП-Крым в пресс-службе администрации города.
По данным крымских СМИ, часть долгостроев в городе власти намерены выкупить под социальные нужды. В частности, под жилье для льготников.
- Сегодня идет работа по созданию реестра недостроенных зданий в Ялте. Пока неизвестно точное количество таких строений. Судьбу зданий, которые попадут в реестр, скорее всего, будет решать суд, - уточнили в администрации.
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ИСТОЧНИК KP.RU