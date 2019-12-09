«Бельбек» может стать запасным аэродромом для гражданских самолетов

СЕГОДНЯ 16:35 2019-12-09T17:01:46+03:00

При определенных погодных условиях гражданский самолет может использовать «Бельбек» и как запасной аэродром Фото: Анастасия ЖУКОВА

Его будут использовать при неблагоприятных погодных условиях

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Гражданские самолеты могут использовать севастопольский аэродром «Бельбек», как запасной.

Об этом в интервью «Интерфакс-Юг» рассказал командующий 4-й армией ВВС и ПВО Южного военного округа Николай Гостев. - «Бельбек» может использоваться в качестве аэродрома материального обеспечения в интересах армии на Крымском полуострове. Но в перспективе там возможна посадка гражданских самолетов, - сказал Гостев.

По его словам, при определенных погодных условиях гражданский самолет может использовать «Бельбек» и как запасной аэродром.

Он подчеркнул, что в настоящее время на этом аэродроме базируется авиационная воинская часть, которая прикрывает крымскую инфраструктуру от удара с воздуха.

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ИСТОЧНИК KP.RU