«Бельбек» может стать запасным аэродромом для гражданских самолетов
Гражданские самолеты могут использовать севастопольский аэродром «Бельбек», как запасной.
Об этом в интервью «Интерфакс-Юг» рассказал командующий 4-й армией ВВС и ПВО Южного военного округа Николай Гостев. - «Бельбек» может использоваться в качестве аэродрома материального обеспечения в интересах армии на Крымском полуострове. Но в перспективе там возможна посадка гражданских самолетов, - сказал Гостев.
По его словам, при определенных погодных условиях гражданский самолет может использовать «Бельбек» и как запасной аэродром.
Он подчеркнул, что в настоящее время на этом аэродроме базируется авиационная воинская часть, которая прикрывает крымскую инфраструктуру от удара с воздуха.
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ИСТОЧНИК KP.RU