ООН: В Крыму грабят, пытают, убивают и тайно сажают в тюрьмы

СЕГОДНЯ 17:02 2019-12-09T18:33:13+03:00

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Суд ООН в Гааге опубликовал отчет о нарушениях прав человека, которые якобы совершались в Крыму.

- Полученная информация, дает основания полагать, что с 26 февраля 2014 года на оккупированной территории Крыма были совершены следующие преступления: убийство; пытки; покушение на личное достоинство; незаконное заключение; принуждение охраняемых лиц к службе в войсках враждебного государства; лишение права на судебную защиту; депортация, - говорится в документе, опубликованном на сайте суда.

В документе также уточняется, что начиная с последних дней февраля 2014 года, в Симферополе, начали нарастать протесты против нового украинского правительства. В ночь с 26 на 27 февраля вооруженные люди без опознавательных знаков взяли под контроль административные здания в Крыму. 18 марта Россия анонсировала вхождение полуострова в ее состав. В том же докладе говорится, что Украина обратилась суд ООН с иском против РФ в 2017 году. Киев обвинил Россию в нарушении международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации расовой дискриминации.

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ИСТОЧНИК KP.RU