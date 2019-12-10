Погода в Крыму 10 декабря: Туманно и тепло

СЕГОДНЯ 07:50 2019-12-10T07:55:42+03:00

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На полуострове во вторник, 10 декабря, ожидается довольно теплая погода. Без существенных осадков, в отдельных районах - туманы. В частности, туманы возможны в Керчи и на Южном берегу Крыма.

- До конца рабочей недели погода в Крыму будет определятся областью повышенного атмосферного давления. Температура воздуха ночью -3…+2, на побережье +3…+8; днем +8…+13, в горах +2…+7. Ветер северо-восточный, восточный умеренный, - говорится на сайте крымского гидрометцентра.

Температура морской воды в Феодосии, Евпатории и Черноморском +10, в Алуште +11, вЯлте +12. В Керченском проливе +6, аналогично в Азовском море.

ИСТОЧНИК KP.RU