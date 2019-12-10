2019-12-10T09:54:29+03:00
Экономика

Крымское кафе оштрафовали на 10 тысяч из-за одной бутылки минералки

Напиток прошел мимо кассы
Анастасия ЖУКОВА
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Фото: Официальный паблик ФНС ВКонтактеФото: Официальный паблик ФНС ВКонтакте
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Из-за бутылки минеральной воды, проданной без чека, владельца кафе в Феодосии оштрафовали на 10 тысяч рублей.

Клиент приобрел в заведении минералку всего за 60 рублей, но администратор забыла выбить ему чек. В итоге индивидуальный предприниматель, владеющий кафе, заплатил штраф в 10 тысяч за неприменение контрольно-кассовой техники, а нерадивая кассирша лишилась работы.

И 10 тысяч - это минимальный штраф за такое нарушение!

- Обязанность применять онлайн-кассы наступила 1 июля 2019 года. Основная цель – строгий государственный контроль в сферах торговли и финансов. В случае нарушения применения контрольно-кассовой техники составляется протокол административного правонарушения, что влечет штраф от 10 до 40 тысяч рублей, - разъяснили в пресс-службе крымской налоговой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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