Опасный сорняк, вызывающий аллергию, разрастается в Крыму

СЕГОДНЯ 09:45 2019-12-10T09:53:26+03:00

За последний год амброзия завоевала почти 20 гектаров земли

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В Крыму активно разрастается опасный сорняк - амброзия. Это растение вредит не только фермерам, но и обычным гражданам: многие страдают аллергией на пыльцу этого растения.

Как рассказали в Южном межрегиональном управлении Россельхознадзора, в 2019 году площадь засорения амброзией в республике увеличилась на 19,5 тысяч гектаров.

- Наибольшая площадь произрастания зафиксирована в Красногвардейском, Симферопольском, Джанкойском и Ленинском районах, - уточнили в пресс-службе ведомства.

В Россельхознадзоре отметили, что еще 10 лет назад этого сорняка на Южном берегу Крыма практически не было, а теперь опасное растение распространилось по всему полуострову. Чаще всего растет на пустырях, в портах и железнодорожных станциях, близ дорог, а также в населенных пунктах.

Основная причина распространения амброзии - несвоевременные и несистематические карантинные мероприятия, которые не проводит муниципалитет или собственники земли, говорят в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU