2019-12-10T10:22:04+03:00
Политика

Генассамблея ООН приняла резолюцию по милитаризации Крыма

Военное присутствие РФ на полуострове якобы мешает Украине
Никита ПОЛЬКО
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Фото: Архив КПФото: Архив КП
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Генассамблея ООН приняла украинскую резолюцию о милитаризации Крыма, Севастополя и частей Черного и Азовского морей. Документ поддержали 63 страны, против выступили 19.

Киев требует от России вывести войска с оккупированного полуострова, а также вернуть военное оборудование и снаряжение, якобы снятое с кораблей ВМС Украины, арестованных после провокации в Керченском проливе.

Российское военное присутствие, считают в Киеве, негативно влияет на социально-экономическую ситуацию в прибрежных районах Украины.

Представителей иностранных государств незалежная также попросила воздержаться от посещения Крыма без согласования с ней.

Заметим, что такую же резолюцию Генассамблея ООН приняла год назад.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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