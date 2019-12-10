Вход только по билетам: На автостанции «Курортная» в Симферополе введен пропускной режим
В Симферополе на автостанции «Курортная» ввели пропускной режим. Как сообщили в пресс-службе Минтранса Крыма, это необходимо в целях соблюдения безопасности.
- В рамках реализации требований транспортной безопасности с 10 декабря на автостанции «Курортная» вводится пропускной режим. Допуск пассажиров на платформы посадки в автобусы осуществляется только при наличии билетов на отправляющиеся рейсы, - говорится в сообщении Минтранса.
Билеты можно приобрести в кассах предприятия «Крымавтотранс».
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ИСТОЧНИК KP.RU