2019-12-10T10:54:30+03:00
Общество

Вход только по билетам: На автостанции «Курортная» в Симферополе введен пропускной режим

Это необходимо для соблюдения правил транспортной безопасности
Надежда ДАЦЮК
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Доступ на территорию платформы посадки в автобусы теперь только по билетамДоступ на территорию платформы посадки в автобусы теперь только по билетамФото: Галина КОВАЛЕНКО
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В Симферополе на автостанции «Курортная» ввели пропускной режим. Как сообщили в пресс-службе Минтранса Крыма, это необходимо в целях соблюдения безопасности.

- В рамках реализации требований транспортной безопасности с 10 декабря на автостанции «Курортная» вводится пропускной режим. Допуск пассажиров на платформы посадки в автобусы осуществляется только при наличии билетов на отправляющиеся рейсы, - говорится в сообщении Минтранса.

Билеты можно приобрести в кассах предприятия «Крымавтотранс».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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