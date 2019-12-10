Вход только по билетам: На автостанции «Курортная» в Симферополе введен пропускной режим

СЕГОДНЯ 10:54 2019-12-10T10:54:30+03:00

Доступ на территорию платформы посадки в автобусы теперь только по билетам Фото: Галина КОВАЛЕНКО

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В Симферополе на автостанции «Курортная» ввели пропускной режим. Как сообщили в пресс-службе Минтранса Крыма, это необходимо в целях соблюдения безопасности.

- В рамках реализации требований транспортной безопасности с 10 декабря на автостанции «Курортная» вводится пропускной режим. Допуск пассажиров на платформы посадки в автобусы осуществляется только при наличии билетов на отправляющиеся рейсы, - говорится в сообщении Минтранса.

Билеты можно приобрести в кассах предприятия «Крымавтотранс».

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ИСТОЧНИК KP.RU