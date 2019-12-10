В лобовом ДТП погибла глава администрации Черноморского района

СЕГОДНЯ 10:57 2019-12-10T11:05:39+03:00

Людмила Глушко родилась и всю жизнь проработала в Черноморском районе. Фото: сайт Черноморской РА

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Сегодня утром в ДТП погибла глава администрации Черноморского района Людмила Глушко. На служебном KIA чиновница вместе с водителем разбилась в лобовом столкновении.

Как стало известно КП-Крым от источников в администрации Черноморского района, авария произошла около 9 утра.

- Ехали в Симферополь на совещание, торопились, - уточнили в администрации. - Произошло лобовое. И водитель, и Людмила Николаевна погибли на месте.

О времени и месте гражданской панихиды и похорон будет сообщено позже.

Уроженка села Красноярское Черноморского района Людмила Глушко всю жизнь проработала на предприятиях агропромышленного комплекса региона.

В мае 2016 года заняла пост первого замглавы районной администрации, спустя два месяца возглавила исполнительную власть муниципального образования. Вновь утверждена в должности главы администрации 29 октября. Погибшей было 64 года.

На 10 утра 10 декабря было намечено заседание Совета министров Крыма, которое по предложению глава республики Сергея Аксенова началось с минуты молчания.

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ИСТОЧНИК KP.RU