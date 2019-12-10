В лобовом ДТП погибла глава администрации Черноморского района
Сегодня утром в ДТП погибла глава администрации Черноморского района Людмила Глушко. На служебном KIA чиновница вместе с водителем разбилась в лобовом столкновении.
Как стало известно КП-Крым от источников в администрации Черноморского района, авария произошла около 9 утра.
- Ехали в Симферополь на совещание, торопились, - уточнили в администрации. - Произошло лобовое. И водитель, и Людмила Николаевна погибли на месте.
О времени и месте гражданской панихиды и похорон будет сообщено позже.
Уроженка села Красноярское Черноморского района Людмила Глушко всю жизнь проработала на предприятиях агропромышленного комплекса региона.
В мае 2016 года заняла пост первого замглавы районной администрации, спустя два месяца возглавила исполнительную власть муниципального образования. Вновь утверждена в должности главы администрации 29 октября. Погибшей было 64 года.
На 10 утра 10 декабря было намечено заседание Совета министров Крыма, которое по предложению глава республики Сергея Аксенова началось с минуты молчания.
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ИСТОЧНИК KP.RU