Появились подробности аварии, в которой погибла глава Черноморской администрации
В результате лобового столкновения автомобилей на трассе Евпатория — Черноморское сегодня утром погибли четыре человека. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.
- Сегодня около 09:00 поступила информация о том, что на 5 километре трассы «Черноморское - Евпатория» произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей KIA Sportage и Ford Focus, - сообщили в МЧС. - По предварительным данным, в результате столкновения погибло четыре человека.
Сейчас проводится деблокация тел погибших из покореженных автомобилей. На месте работают две дежурные смены Черноморского аварийно-спасательного отряда службы «Крым-Спас», ГИБДД, «скорая помощь».
Напомним, в лобовом ДТП погибла глава администрации Черноморского района Людмила Глушко. На служебном KIA чиновница вместе с водителем торопились на заседание правительства Крыма. Расстояние от Черноморского до Симферополя по автомобильной трассе составляет 153 км.
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ИСТОЧНИК KP.RU