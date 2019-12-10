2019-12-10T11:47:11+03:00
Общество

В Крымском федеральном университете создали бесплатный курс по базовой реанимации

Обучающая программа даст теоретические знания о проведении искусственного дыхания, закрытого массажа сердца и других особенностях выполнения сердечно-легочной реанимации
Никита ПОЛЬКО
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Фото: пресс-служба КФУФото: пресс-служба КФУ
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Ученые Крымского федерального университета совместно с Крымским центром медицины катастроф и скорой медицинской помощи создали бесплатный русскоязычный онлайн-курс по базовой реанимации для населения.

- Опрос жителей Крымского полуострова показал недостаточный охват населения обучением первой помощи, ограниченные знания, слабую мотивацию к обучению, редкое участие очевидцев остановки сердца в оказании помощи. Необходимо реализовать программы массового обучения первой помощи для населения, - прокомментировал доцент кафедры анестезиологии-реаниматологии и скорой медицинской помощи Медицинской академии Алексей Биркун.

На сегодняшний день курс является единственным на русском языке, открытым для всех желающих пройти обучение.

Авторы работы подчеркнули, что онлайн-курс не может полностью заменить практическую подготовку, однако позволяет получить все необходимые знания по проведению сердечно-легочной реанимации: какие действия принимать до прибытия скорой помощи, как делать закрытый массаж сердца, искусственное дыхание, как пользоваться автоматическим наружным дефибриллятором, каковы особенности проведения реанимации у детей.

При этом, по словам ученых, использование онлайн курса не уступает традиционной аудиторной теоретической подготовке и может быть рекомендовано для повышения доступности качественного обучения первой помощи.

СПРАВКА КП:

Каждый год от внезапной остановки сердца в мире погибают около 3 миллионов человек. Примерно в 70% случаев это происходит при свидетелях. Если вовремя и грамотно оказать первую помощь, то вероятность сохранения жизни значительно возрастает.

ИСТОЧНИК KP.RU

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