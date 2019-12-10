2019-12-10T13:29:59+03:00
Общество

За пять лет в Крыму открыли 17 школ и детсадов из 90 построенных

Сколько реально нужно мест в дошкольные учреждения – неизвестно
Анна КИРИЕНКО
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Фото: Анастасия КУРДЮКОВАФото: Анастасия КУРДЮКОВА
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Из 90 объектов сферы образования, построенных за последние 5 лет, в эксплуатацию введены лишь 17.

Об этом на заседании президиума Государственного совета РК сообщила министр образования, науки и молодежи республики Валентина Лаврик, передает корреспондент КП-Крым.

- За 5 лет многое сделано, но из 90 объектов, которые строились и ремонтировались, из них 17 введены в эксплуатацию, - заявила она.

По мнению министра, причина задержек заключается в низком взаимодействии администраций с подрядчиками, поскольку задача педагогов учить, а не строить.

- Не может один министр и пять замов объездить всю республику и проконтролировать, - указала Лаврик.

Так, по федеральной адресно-инвестиционной программе на 2020-21 годы запланирована реконструкция трех и строительство 17 детских садов в Симферополе и Ялте. Но землю нашли лишь для 13 объектов.

Определить потребность в детских садах по системе электронной очереди невозможно, поскольку один ребенок может претендовать на свободное место в трех детских садах.

Со своей стороны спикер Госсовета Владимир Константинов добавил, что изначально потребность в детских садах определялась в украинских традициях - просить по максимуму, чтобы получить хоть что-нибудь.

- Потратили бюджетные деньги, одни садики не заполнены, а где-то вообще ничего нет, - отметил Константинов. - Три школы новые построили, а аварийные так и стоят. В Кореизе щели в два пальца, но детей до сих пор не отселили. За 5 лет ни документации, ни земли.

По оценке спикера, только в Симферополе не хватает 10 новых школ. Поэтому в первом квартале 2020 года Минобразования должно актуализировать программу строительства детсадов и школ, чтобы «не было холостых выстрелов».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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