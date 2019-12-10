2019-12-10T13:58:18+03:00
Общество

На ЮБК три тысячи детей выйдут в поддержку российских спортсменов

Акция пройдет в Артеке 13 декабря
Надежда ДАЦЮК
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Фото: Олег ЗолотоФото: Олег Золото
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В МДЦ «Артек» 13 декабря развернут самый большой флаг России в поддержку спортсменов, которым WADA запретило выступать на международных соревнованиях высшего уровня.

По данным пресс-службы «Артека», в акции примут участие почти 3 тысячи детей из 70 регионов России и 14 стран мира.

Воспитанники лагеря создадут на центральном стадионе МДЦ живую надпись и раскроют флаг России из 33-х полотен. Каждое из них - шириной по полтора метра и длиной по 100.

Символ России покроет площадь в 4 950 квадратных метров.

Кроме того, участники 14 смены запишут видеообращение ко всем российским спортсменам в знак сопричастности каждого к победам России.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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