На ЮБК три тысячи детей выйдут в поддержку российских спортсменов

СЕГОДНЯ 13:35 2019-12-10T13:58:18+03:00

Изменить размер текста: A A

В МДЦ «Артек» 13 декабря развернут самый большой флаг России в поддержку спортсменов, которым WADA запретило выступать на международных соревнованиях высшего уровня.

По данным пресс-службы «Артека», в акции примут участие почти 3 тысячи детей из 70 регионов России и 14 стран мира.

Воспитанники лагеря создадут на центральном стадионе МДЦ живую надпись и раскроют флаг России из 33-х полотен. Каждое из них - шириной по полтора метра и длиной по 100.

Символ России покроет площадь в 4 950 квадратных метров.

Кроме того, участники 14 смены запишут видеообращение ко всем российским спортсменам в знак сопричастности каждого к победам России.

Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU