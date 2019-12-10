На ЮБК три тысячи детей выйдут в поддержку российских спортсменов
В МДЦ «Артек» 13 декабря развернут самый большой флаг России в поддержку спортсменов, которым WADA запретило выступать на международных соревнованиях высшего уровня.
По данным пресс-службы «Артека», в акции примут участие почти 3 тысячи детей из 70 регионов России и 14 стран мира.
Воспитанники лагеря создадут на центральном стадионе МДЦ живую надпись и раскроют флаг России из 33-х полотен. Каждое из них - шириной по полтора метра и длиной по 100.
Символ России покроет площадь в 4 950 квадратных метров.
Кроме того, участники 14 смены запишут видеообращение ко всем российским спортсменам в знак сопричастности каждого к победам России.
Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU