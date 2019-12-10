2019-12-10T14:46:39+03:00
Происшествия

Как в кино: В Феодосии сотрудники ДПС остановили ночного гонщика, прострелив ему колеса

«ГАЗ» нарушителя перевернулся, а сам он получил многочисленные травмы
Надежда ДАЦЮК
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Фото: пресс-служба МВД по РКФото: пресс-служба МВД по РК
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В Феодосии полицейские поймали нарушителя правил дорожного движения, который ехал по ночному городу на большой скорости и не реагировал на требования остановки.

Как сообщили в пресс-службе МВД по РК, о неадекватной езде водителя «ГАЗа» сообщил сотрудникам ДПС очевидец.

Полицейские подали нарушителю сигнал об остановке, но водитель на него не отреагировал, а проехал на красный сигнал светофора. После этого на одном из перекрестков «ГАЗ» столкнулся с авто Mercedes Benz, но даже ДТП не остановило водителя.

После этого сотрудники ДПС приняли крайние меры, чтобы остановить авто - выстрелили в колеса. «ГАЗ» перевернулся. Оказалось, что за рулем был пьяный житель Брянской области, а машина оказалась служебной.

Позже выяснилось, что мужчина уже привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, в том числе он управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения.

Сотрудники ДПС остановили нарушителя в Феодосии, прострелив колеса авто.Видео: пресс-служба МВД по Крыму! другой источник

Мужчина в ДТП получил открытую черепно-мозговую травму, рваную рану шеи и перелом двух ключиц. Нарушителя госпитализировали в Феодосийскую городскую больницу. Полиция проводит проверку произошедшего.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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