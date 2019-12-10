2019-12-10T14:52:19+03:00
Происшествия

Она была незаменима: Спикер парламента Крыма о гибели главы Черноморской администрации

Следственный комитет возбудил уголовное дело
Анна КИРИЕНКО
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На момент гибели Глушко было 54 года. Фото: пресс-служба Совмина РКНа момент гибели Глушко было 54 года. Фото: пресс-служба Совмина РК
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Гибель главы администрации Черноморского района Людмилы Глушко - большая потеря для Крыма. Заменить такого эффективного и хорошего руководителя крайне сложно.

Об этом сегодня заявил спикер Государственного совета Крыма Владимир Константинов.

- Мы приносим глубокие соболезнования родным и близким. Для нас это большая потеря, - подчеркнул спикер. - Людмила Глушко — успешный руководитель без всякого преувеличения. Ей удалось мобилизовать всю команду в Черноморском районе, а это во власти получается далеко не всегда. Район стабильно работает, решены многие проблемы.

По мнению Константинова, за последние 5 лет Черноморский район значительно преобразился, поэтому при выборе кандидатуры на должность главы администрации еще на 5 лет альтернативы Глушко не было.

- Это было ее место. Хороший эффективный руководитель. Тяжелейшая потеря и трагедия, которая подчеркивает — и горе, и зло всегда рядом. И нужно бережно относиться к своим близким и быть внимательнее в тех вопросах, которые могут привести к таким последствиям, - заключил Константинов.

Следком возбудил уголовное дело по факту ДТП. Фото: управление Следкома в РК и Севастополе

Следком возбудил уголовное дело по факту ДТП. Фото: управление Следкома в РК и Севастополе

Напомним, сегодня утром в результате лобового столкновения автомобилей на трассе Евпатория — Черноморское погибли четыре человека, в том числе глава Черноморской администрации Людмила Глушко. На служебном KIA чиновница вместе с водителем торопились на заседание правительства Крыма.

По факту нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц (ч.5 ст.264 УК РФ) Главным следственным управлением Следкома РФ по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело.

В настоящее время на месте работают следователи-криминалисты, проводится осмотр места происшествия. Для установления обстоятельств и причин трагедии в ближайшее время будет назначен ряд экспертиз. Расследование находится на контроле руководства Главного следственного управления.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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