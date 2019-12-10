Крымские электрички отдадут в управление новой компании

СЕГОДНЯ 15:58 2019-12-10T15:58:17+03:00

Смена КЖД на новое предприятие не повлияет на качество оказываемых пассажирам услуг, уверены в правительстве Крыма Фото: Анастасия ЖУКОВА

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Уже с нового года заниматься пассажирскими железнодорожными перевозками в Крыму будет «Южная транспортная компания».

По словам главы правительства Крыма Юрия Гоцанюка, смена Крымской железной дороги на новое предприятие не повлияет на качество оказываемых пассажирам услуг. «Южная транспортная компания» будет работать совместно с КЖД, которая пока и обеспечивает пригородные перевозки в республике.

Напомним, что после 2014 года железнодорожное сообщение Крыма с другими странами было прервано. Тогда Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел запрет на осуществление регулярных пассажирских перевозок в Крым авиационным и железнодорожным транспортом.

В сентябре 2015 года украинскими радикалами была заблокирована железнодорожная ветка в Армянск. Сегодня в Крыму осуществляется только пригородное железнодорожное сообщение, на котором курсирует более 50 поездов.

ИСТОЧНИК KP.RU