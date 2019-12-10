В Крыму через год планируют развернуть третий полк ВДВ

СЕГОДНЯ 16:49 2019-12-10T16:49:05+03:00

Он станет третьим в структуре седьмой десантно-штурмовой девизии

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В Крыму в 2021 году планируют развернуть новый полк воздушно-десантных войск (ВДВ) в структуре седьмой десантно-штурмовой девизии.

Об этом сообщил командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков, передает ТАСС.

По словам Сердюкова, полк станет третьим в составе девизии.

- У нас должны начаться организационно-штатные мероприятия в следующем году. А завершены они будут в 2021 году, - сказал Сердюков на открытии в Совете Федерации выставки, посвященной 20-летию подвига бойцов 6-й роты 76-й Псковской дивизии ВДВ.

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ИСТОЧНИК KP.RU