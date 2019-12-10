Керченский завод начнет поставки оборудования в Сирию для восстановления железных дорог

СЕГОДНЯ 17:53 2019-12-10T17:53:37+03:00

Договоренности были достигнуты на 61-й международной выставке в Дамаске

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Со следующего года в Сирию планируется поставлять оборудование для железнодорожных стрелочных переводов производства Керченского металлургического завода.

Председатель правительства Крыма Юрий Гоцанюк сообщил, что планируется поездка представителей завода в Сирию, где и будут обсуждаться объемы поставок, а также будут заключены переговоры.

По словам Гоцанюка, крымский завод ранее пытался принять участие в тендерах на восстановление сети железных дорог в Сирии. С сирийской стороной уже достигнуты договоренности, тендер не проводился.

Напомним, Крым и Сирия заключили соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве на 61-й международной выставке в Дамаске. Она проходила с 28 августа по 6 сентября. Крым и Сирия договорились, что из полуострова будет поставляться продукция машиностроения и агропромышленного комплекса. В Крым же планируют поставлять овощи, фрукты и удобрения.

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ИСТОЧНИК KP.RU