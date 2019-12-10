На строительство медцентра им. Семашко в Симферополе выделят еще 450 миллионов рублей
Для того, чтобы закончить строительство многофункционального медцентра имени Семашко, будет дополнительно выделено 450 миллионов рублей.
Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, на следующей неделе на место строительства выедет комиссия.
- Я тоже буду участвовать. Посмотрим степень готовности, она на самом деле больше 95%, вопрос закупки тяжелого оборудования, поставки, - сказал глава Крыма.
Также Аксенов уточнил, что есть шансы открытия медцентра в этом году. Это зависит от того, успеют ли поставить медицинское оборудование.
Напомним, медцентр имени Семашко в Симферополе строится по федеральной целевой программе развития Крыма и Севастополя. Замминистра экономического развития РФ Сергей Назаров сообщил, что строительство объекта могут не успеть закончить до конца 2019 года. Строить больницу начали в 2017 году, а ввод объекта в эксплуатацию был назначен на декабрь 2019 года.
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ИСТОЧНИК KP.RU