На строительство медцентра им. Семашко в Симферополе выделят еще 450 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 18:16 2019-12-10T18:16:47+03:00

Сдать объект в эксплуатацию планировалось в декабре 2019 года

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Для того, чтобы закончить строительство многофункционального медцентра имени Семашко, будет дополнительно выделено 450 миллионов рублей.

Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, на следующей неделе на место строительства выедет комиссия.

- Я тоже буду участвовать. Посмотрим степень готовности, она на самом деле больше 95%, вопрос закупки тяжелого оборудования, поставки, - сказал глава Крыма.

Также Аксенов уточнил, что есть шансы открытия медцентра в этом году. Это зависит от того, успеют ли поставить медицинское оборудование.

Напомним, медцентр имени Семашко в Симферополе строится по федеральной целевой программе развития Крыма и Севастополя. Замминистра экономического развития РФ Сергей Назаров сообщил, что строительство объекта могут не успеть закончить до конца 2019 года. Строить больницу начали в 2017 году, а ввод объекта в эксплуатацию был назначен на декабрь 2019 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU