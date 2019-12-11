2019-12-11T11:01:07+03:00
Общество

В Симферополе обнаружили незаконное строительство многоэтажки

Земельный участок должен был использоваться под индивидуальную жилую застройку
Надежда ДАЦЮК
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Фото: пресс-служба администрации СимферополяФото: пресс-служба администрации Симферополя
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В Симферополе на пересечении улиц Репина и Троллейбусной обнаружили незаконное строительство многоэтажки.

Как сообщила начальник управления муниципального контроля администрации Симферополя Наталья Турченко, специалисты посетили строящийся объект и пришли к выводу, что жилая застройка не соответствует градостроительным параметрам выданного схематического плана.

- Данный земельный участок находится в собственности физического лица, и должен использоваться под индивидуальную жилую застройку, не выше трех этажей. Однако мы видим, что здесь возводится многоэтажное нежилое здание, - сказала Турченко.

По ее словам, в Госкомпегистр отправлены материалы о том, что дальнейшая регистрация объекта невозможна до приведения его в надлежащее соответствие.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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