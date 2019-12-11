В Симферополе обнаружили незаконное строительство многоэтажки
В Симферополе на пересечении улиц Репина и Троллейбусной обнаружили незаконное строительство многоэтажки.
Как сообщила начальник управления муниципального контроля администрации Симферополя Наталья Турченко, специалисты посетили строящийся объект и пришли к выводу, что жилая застройка не соответствует градостроительным параметрам выданного схематического плана.
- Данный земельный участок находится в собственности физического лица, и должен использоваться под индивидуальную жилую застройку, не выше трех этажей. Однако мы видим, что здесь возводится многоэтажное нежилое здание, - сказала Турченко.
По ее словам, в Госкомпегистр отправлены материалы о том, что дальнейшая регистрация объекта невозможна до приведения его в надлежащее соответствие.
Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU