2019-12-11T11:52:56+03:00
Общество

В Симферополе ради парковки сносят популярное кафе

«Шашлычный дворик» работал около Гагаринского парка много лет [фото, видео]
Никита ПОЛЬКО
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Фото: пресс-служба администрации СимферополяФото: пресс-служба администрации Симферополя
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После нескольких лет судебных разбирательств в Симферополе наконец приступили к сносу кафе «Шашлычный дворик». Заведение общепита находится на пересечении улиц Декабристов и Толстого, напротив 40-й школы.

Вся проблема этого кафе в том, что оно является самостроем и стоит непосредственно над трубопроводом тепловых сетей.

Власти судились с собственником кафе, поскольку он не хотел его сносить. Теперь, по решению Фемиды, администрации Симферополя удалось договорится с подрядчиком, который в качестве пожертвования демонтирует «Шашлычный дворик» за свой счет. Снос здания начался 10 декабря.

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

На месте незаконного кафе власти обещают организовать парковку для посетителей расположенного рядом спортивного центра.

В Симферополе снесли кафе "Шашлычный дворик".Видео: пресс-служба администрации Симферополя

Заметим, что в России существует практика, когда частные подрядные организации берутся бесплатно сносить те или иные объекты в городе. В качестве оплаты за свои труды они забирают себе оставшиеся после демонтажа строительные материалы.

Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

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