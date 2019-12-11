Депутата Госдумы от Крыма приговорили к 14 годам тюрьмы на Украине
Депутата Госдумы от Крыма Светлану Савченко заочно приговорили к 14 годам тюрьмы за госизмену. Правда сделал это суд на Украине, а сообщение распространила несуществующая Прокуратура АРК.
Савченко на Украине обвинили в том, что в 2014 году она принимала участие в заседаниях крымского парламента, на которых принимали постановления «О независимости Крыма», а также постановление «О правопреемстве Республики Крым».
Украинские правоохранители считают, что эти действия в дальнейшем привели к оккупации полуострова.
Заметим, что Генпрокуратура Украины еще в 2015 году уведомила 76 депутатов крымского парламента в том, что все они подозреваются в госизмене.
Вероятно, теперь Украина объявит Савченко в международный розыск, а это означает, что депутат не сможет выезжать в некоторые страны мира.
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ИСТОЧНИК KP.RU