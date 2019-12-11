Трое детей в симферопольской школе отравились неизвестным веществом
Их обследуют медики
Фото: Архив "КП"
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В одной из школ симферопольского микрорайона ГРЭС несколько детей отравились неизвестным веществом.
- Нам известно о трех отравившихся. Пока не знаем, что является первопричиной, это предстоит выяснить медикам. Количество отравившихся детей дает нам основания полагать, что это была не школьная столовая, - сообщили КП-Крым в пресс-службе министерства образования, науки и молодежи РК.
Управление образования администрации Симферополя проведет проверку по факту отравлений.
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ИСТОЧНИК KP.RU