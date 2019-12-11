2019-12-11T16:00:32+03:00
Общество

Трое детей в симферопольской школе отравились неизвестным веществом

Их обследуют медики
Надежда ДАЦЮК
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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В одной из школ симферопольского микрорайона ГРЭС несколько детей отравились неизвестным веществом.

- Нам известно о трех отравившихся. Пока не знаем, что является первопричиной, это предстоит выяснить медикам. Количество отравившихся детей дает нам основания полагать, что это была не школьная столовая, - сообщили КП-Крым в пресс-службе министерства образования, науки и молодежи РК.

Управление образования администрации Симферополя проведет проверку по факту отравлений.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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