Студенты Крымского федерального университета выстроились в очередь, чтобы сдать кровь
В Таврической академии разместился мобильный пункт сдачи крови. Возле него собралась большая очередь студентов и сотрудников, желающих сдать кровь. Всего кровь сдали 60 человек.
Доноры получили справку, которая освобождает от учебы и дает право на дополнительный день отдыха, а также денежную компенсацию за обед в размере 562 рублей.
- День донора - это традиционное мероприятие, которое мы совместно с Центром крови проводим два раза в год. Радует большой интерес студентов и ответственность, с которой они подходят к этому. Каждая сдача крови - это спасенная жизнь, - сказала начальник отдела социальной и культурно-массовой работы департамента по социальной и воспитательной работе Крымского федерального университета Ирина Матьянова.
Кровь каждого донора бесплатно обследовали на групповую и резус принадлежность, ВИЧ, гепатиты В и С, сифилис.
День донора уже прошел в Медакадемии, Академии биоресурсов и природопользования и Таврической академии.
В ближайшие дни такие мероприятия пройдут в других структурах университета, сообщили в пресс-службе КФУ.
ИСТОЧНИК KP.RU