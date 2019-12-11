2019-12-11T16:26:12+03:00
Общество

Студенты Крымского федерального университета выстроились в очередь, чтобы сдать кровь

Подобные мероприятия пройдут и в других структурах университета
Никита ПОЛЬКО
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Фото: пресс-служба КФУФото: пресс-служба КФУ
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В Таврической академии разместился мобильный пункт сдачи крови. Возле него собралась большая очередь студентов и сотрудников, желающих сдать кровь. Всего кровь сдали 60 человек.

Доноры получили справку, которая освобождает от учебы и дает право на дополнительный день отдыха, а также денежную компенсацию за обед в размере 562 рублей.

- День донора - это традиционное мероприятие, которое мы совместно с Центром крови проводим два раза в год. Радует большой интерес студентов и ответственность, с которой они подходят к этому. Каждая сдача крови - это спасенная жизнь, - сказала начальник отдела социальной и культурно-массовой работы департамента по социальной и воспитательной работе Крымского федерального университета Ирина Матьянова.

Кровь каждого донора бесплатно обследовали на групповую и резус принадлежность, ВИЧ, гепатиты В и С, сифилис.

День донора уже прошел в Медакадемии, Академии биоресурсов и природопользования и Таврической академии.

В ближайшие дни такие мероприятия пройдут в других структурах университета, сообщили в пресс-службе КФУ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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