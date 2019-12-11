Пятеро симферопольских школьников отравились жевательным табаком

СЕГОДНЯ 17:45 2019-12-11T17:45:31+03:00

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В Симферополе несколько школьников 11 и 12 лет отравились снюсом - жевательным табаком. Об этом сообщили в пресс-службе СК России по Крыму и Севастополю.

- Установлено, что одному из мальчиков стало плохо после того, как вместе с компанией друзей они употребили жевательный табак. Он почувствовал слабость и головокружение. Остальных школьников доставили в больницу в целях профилактического осмотра, - сообщили в ведомстве.

После осмотра детей отпустили домой. В настоящее время Следком проводит проверку, также устанавливаются обстоятельства покупки детьми жевательного табака.

Напомним, глава Крыма Сергей Аксенов сообщал о том, что планируется вводить уголовную ответственность против тех, кто продает насвай, снюс и их аналоги, которые относятся к некурительным табачным смесям.

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ИСТОЧНИК KP.RU