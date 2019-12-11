Три четверти автобусов, купленных для Севастополя по 7 миллионов каждый, оказались бракованными

СЕГОДНЯ 18:22 2019-12-11T18:24:04+03:00

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В Севастополь по государственному контракту доставили бракованные пассажирские автобусы марки «КамАЗ Marcopolo Bravis».

90 единиц транспорта привезли в город в 2016 году для использования на предприятии «Севэлектроавтотранс». Купили автобусы в лизинг, исполняя распоряжение правительства РФ. Договор подписывали Государственная транспортная лизинговая компания и государственное казенное учреждение «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства».

Как сообщили ForPost в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя, всего закупили в лизинг 90 автобусов (40 пригородных и 50 городских) за 650,2 миллиона рублей. С дефектами оказалось 64 транспортных средства (а каждое из них стоит в среднем более 7 миллионов рублей!).

Правительство Севастополя направило на предприятие «КамАЗ» претензии, на маршрутах проблемные автобусы не используются.

ИСТОЧНИК KP.RU