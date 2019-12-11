2019-12-11T18:50:55+03:00
Общество

Крым получит почти 590 миллионов рублей на технику для уборки мусора

Города и села по-прежнему не справляются с этой задачей
Анастасия ЖУКОВА
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Мусорная проблема на полуострове давно актуальнаяМусорная проблема на полуострове давно актуальнаяФото: Анастасия ЖУКОВА
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Глава Крыма Сергей Аксенов недоволен качеством уборки мусора в муниципалитетах республики. Особенно тяжелая ситуация, по его словам, сложилась в Симферопольском и Сакском районах.

- Мы договорились, что Республика Крым выделяет всем муниципальным образованиям в общей сложности 589 млн рублей на 2020 год, чтобы были доукомплектованы подразделения, занимающиеся уборкой, - приводит слова Аксенова Крымская газета.

Необходимую технику закупят в соответствии с решением президента РФ.

Этой новости образовались в администрации Симферополя. Сейчас улицы убирает только 29 единиц техники, чего недостаточно. В крымской столице более тысячи улиц, а убирают только 69% из них.

ИСТОЧНИК KP.RU

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