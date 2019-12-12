2019-12-12T07:27:04+03:00
Общество

Погода в Крыму на 12 декабря: до +11 градусов и облачно

Ветер будет дуть восточный до 12 метров в секунду
Надежда ДАЦЮК
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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В Крыму 12 декабря ожидается сухая малооблачная погода. Столбики термометров днем покажут до +11 градусов, передают синоптики Крымского гидрометцентра.

В Симферополе сегодня до +10 градусов, переменная облачность. Существенных осадков не ожидается. Будет дуть восточный ветер до 12 метров в секунду.

В Севастополе до +10 градусов. Ветер будет дуть восточный до 10 метров в секунду. Осадков не ожидается.

На ЮБК в четверг не будет существенных осадков не ожидается. Ветер будет дуть восточный с порывами до 17 метров в секунду. Воздух днем прогреется до +11 градусов.

В Керчи сегодня переменная облачность, без осадков. Столбики термометров днем покажут до +6 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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