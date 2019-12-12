2019-12-12T09:06:40+03:00
Общество

В Крыму выберут самую красивую и успешную молодую маму

Финал конкурса "Миссис Крым-2019" пройдет 15 декабря
Надежда ДАЦЮК
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Конкурс проводится в третий разКонкурс проводится в третий разФото: Виталий ПАРУБОВ
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В Государственном музыкальном театре 15 декабря пройдет финал конкурса «Миссис Крым-2019».

Участие принимают молодые и успешные мамы от 21 года. Конкурс проводится в третий раз.

В программе вечера зрителей ждут яркие показы, трогательный выход с детьми, дефиле в вечерних платьях и долгожданный интригующий финал с церемонией награждения победительниц.

Цель конкурса - продвижение института семьи, как основы и залога благополучия.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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