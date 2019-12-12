2019-12-12T11:32:26+03:00
Общество

У берегов Керчи заметили разлив нефти

Местные жители жалуются на резкий запах бензина
Надежда ДАЦЮК
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Фото: "Подслушано Керчь"/"Вконтакте"Фото: "Подслушано Керчь"/"Вконтакте"
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Жители Керчи 11 декабря увидели нефтяную пленку на поверхности Черного моря. Также они пожаловались на запах бензина. Снимки больших топливных пятен на воде появились в группе «Подслушано Керчь».

- Вот такое море сегодня вдоль всей набережной, от концентрации ГСМ в воде становится страшно, так как даже дышать рядом невозможно. Администрация, экологи, ау! – пожаловался анонимный пользователь.

Другие керчане подтвердили, что случай не единичный, передает ForPost.

Керчане предполагают, что нефтепродукты могли попасть в море с одного из стоящих в Керченском проливе на рейде суден или же пятно могло приплыть со стороны Тамани.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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