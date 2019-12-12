2019-12-12T18:08:28+03:00
Общество

В Крымском федеральном университете представили 30 бизнес-проектов

Направления проектов традиционны для Крыма: агрономия, туризм, инвестиции
Никита ПОЛЬКО
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Фото: пресс-служба КФУФото: пресс-служба КФУ
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В КФУ прошел Демо-день Акселератора Агентства стратегических инициатив. Крымские предприниматели представили свои проекты. Всего было подано 100 заявок, из которых только 30 прошли в Акселератор. Это проекты, которые в ближайшее время могут воплотиться в реальный бизнес.

- Здорово, что у нас есть площадка, которая призвана стимулировать процесс инновационной и инвестиционной деятельности. Потому что именно инновационные проекты – это будущие рынки. Крымский федеральный университет также работает в этом направлении. В частности, мы выиграли два мегагранта Министерства науки и высшего образования России на создание научных лабораторий мирового уровня, - заявил проректор КФУ по научной деятельности Анатолий Кубышкин.

Фото: пресс-служба КФУ

Фото: пресс-служба КФУ

Участники программы в течение месяца проходили тренинги, проводили исследования рынков и разрабатывали самоокупаемые и устойчивые бизнес-модели.

Акселерационная программа Агентства стратегических инициатив направлена на методологическую и экспертную поддержку малого и среднего бизнеса.

Руководитель Фонда поддержки предпринимателей Крыма Дмитрий Зеленский уточнил, что все авторы проектов получат поддержку Фонда, а лучшие будут приглашены в Дом предпринимателя для сотрудничества.

ИСТОЧНИК KP.RU

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