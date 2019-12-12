"Массандра" выпустила вино в честь Крымского моста

СЕГОДНЯ 19:10 2019-12-12T19:10:27+03:00

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На полуострове выпустили партию вина под названием «Крымский мост». Напиток поступил в продажу от винзавода «Массандра».

Выпущено 19 тысяч бутылок хереса. Это количество символизирует протяженность моста (19 километров). Напиток выпущен в честь запуска движения поездов через Керченский пролив.

- Херес мы выбрали потому, что он символизирует крепость моста, так как херес - крепкое вино, с годами лишь набирающее силу, а «Белый мускат красного камня» - потому, что Крымский мост очень красив, как и местность, где произрастает соответствующий сорт винограда, - сообщили в пресс-службе предприятия.

Ранее в продаже от «Массандры» появилась партия вина «Белый мускат красного камня» с изображением моста.

ИСТОЧНИК KP.RU