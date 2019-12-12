Крупные торговые сети рассматривают возможность открытия филиалов в Крыму

СЕГОДНЯ 19:57 2019-12-12T19:57:43+03:00

Однако окончательного решения по этому вопросу пока нет

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Федеральные торговые сети могут открыть свои филиалы в Крыму. Об этом сообщил заместитель министра промышленной политики Республики Крым Ян Латышев.

По его словам, окончательного решения по открытию филиалов нет, но крымское руководство обращалось к руководителям сетей с этим вопросом.

Латышев отметил, что у крупных сетевиков есть возможность закупать товары мегакрупным оптом и снижать цены за счет этого. Но после их захода на региональный рынок местные магазины проигрывают конкурентную борьбу.

Также заместитель министра промышленной политики добавил, что крупным товаропроизводителям трудно зайти в федеральные сети, поскольку крымские покупатели отдают предпочтение местной продукции.

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ИСТОЧНИК KP.RU