Крупные торговые сети рассматривают возможность открытия филиалов в Крыму
Федеральные торговые сети могут открыть свои филиалы в Крыму. Об этом сообщил заместитель министра промышленной политики Республики Крым Ян Латышев.
По его словам, окончательного решения по открытию филиалов нет, но крымское руководство обращалось к руководителям сетей с этим вопросом.
Латышев отметил, что у крупных сетевиков есть возможность закупать товары мегакрупным оптом и снижать цены за счет этого. Но после их захода на региональный рынок местные магазины проигрывают конкурентную борьбу.
Также заместитель министра промышленной политики добавил, что крупным товаропроизводителям трудно зайти в федеральные сети, поскольку крымские покупатели отдают предпочтение местной продукции.
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ИСТОЧНИК KP.RU