2019-12-12T20:03:14+03:00
Общество

В КФУ выбрали самую красивую студентку

Ею стала 19-летняя студентка факультета славянской филологии и журналистики
Надежда ДАЦЮК
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Фото: пресс-служба КФУФото: пресс-служба КФУ
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В Крымском федеральном университете выбрали самую красивую студентку на конкурсе «Мисс КФУ - 2019». Об этом сообщили в пресс-служба вуза.

Титул самой красивой получила 19-летняя студентка факультета славянской филологии и журналистики Таврической академии Диана Фурсова. Девушка в мае этого года уже завоевала титул «Мисс Таврическая академия - 2019».

- Я чувствую счастье, радость, самые лучшие эмоции, которые только может испытывать «Мисс Крымский федеральный университет» на данный момент! Для меня участие в конкурсе — это новый опыт, новые знакомства, эмоции и впечатления, - поделилась студентка.

Первой вице-мисс стала студентка факультета географии, геоэкологии и туризма ТА Анастасия Стрельникова. Звание второй «Вице-мисс КФУ» получила студентка факультета славянской филологии и журналистики ТА Карина Квач.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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