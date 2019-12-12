В КФУ выбрали самую красивую студентку
В Крымском федеральном университете выбрали самую красивую студентку на конкурсе «Мисс КФУ - 2019». Об этом сообщили в пресс-служба вуза.
Титул самой красивой получила 19-летняя студентка факультета славянской филологии и журналистики Таврической академии Диана Фурсова. Девушка в мае этого года уже завоевала титул «Мисс Таврическая академия - 2019».
- Я чувствую счастье, радость, самые лучшие эмоции, которые только может испытывать «Мисс Крымский федеральный университет» на данный момент! Для меня участие в конкурсе — это новый опыт, новые знакомства, эмоции и впечатления, - поделилась студентка.
Первой вице-мисс стала студентка факультета географии, геоэкологии и туризма ТА Анастасия Стрельникова. Звание второй «Вице-мисс КФУ» получила студентка факультета славянской филологии и журналистики ТА Карина Квач.
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ИСТОЧНИК KP.RU