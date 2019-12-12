2019-12-12T22:40:05+03:00
Общество

Чупа-чупс или мячик для гольфа? Украшение главной елки Севастополя рассмешило соцсети

Вместо звезды установили мультимедийную сферу [фото]
Анастасия ЖУКОВА
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Вместо звезды елку венчает вот такой шар. Фото: Дмитрий ОсипенкоВместо звезды елку венчает вот такой шар. Фото: Дмитрий Осипенко
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В Севастополе решили поэкспериментировать с навершием главной новогодней елки и установили вместо обычной звезды загадочную мультимедийную сферу.

Горожане не поняли задумки и высмеяли новшество в соцсетях. Интернет-пользователи называли сферу мячиком для гольфа, желудем, чупа-чупсом и даже системой наведения ракетного комплекса.

В компании, которая занималась оформлением главной севастопольской елочки, заверили, что никакого тайного смысла в украшении нет.

- Предложили новый элемент, которого нигде никогда не было. Очень современный элемент и сама елка, и этот шар, - рассказал ForPost руководитель компании «Elka-planet» Валентин Миленин. - Можно будет любым цветом задать свечение, также как и на елке – любой узор вывести на него. И все это будет скоординировано с узором на самой елке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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