2019-12-12T22:52:30+03:00
Звезды

Московский режиссер представил в Симферополе премьеру кукольного спектакля

Представление состоялось на сцене Дома офицеров
Анастасия ЖУКОВА
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Фото: Елена ПущаеваФото: Елена Пущаева
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В Симферополе состоялась премьера нового спектакля Крымского академического театра кукол «Щелкунчик».

Представление прошло на сцене Дома офицеров, ведь строительство нового здания театра в центре Симферополя пока не завершено

Режиссером спектакля выступил почетный деятель искусств г. Москвы Валерий Баджи. Костюмы и декорации готовили в цехах Москвы и Санкт-Петербурга.

- Это чудесная сказка о любви и чудесах, в великолепных декорациях и костюмах. Главная победа героев спектакля юной Мари и Щелкунчика в том, что силой любви они смогли уничтожить колдовство. Любовь Мари разрушила злые чары, и Щелкунчик из деревянной куклы превратился в прекрасного Принца, - так описывает представление Крымская газета.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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