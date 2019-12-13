2019-12-13T09:38:00+03:00
Происшествия

Двое крымчан могут сесть на 10 лет за нападение на полицейских

Мужчины избили сотрудников ГИБДД при исполнении
Анастасия ЖУКОВА
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Суд арестовал обвиняемых на два месяцаСуд арестовал обвиняемых на два месяцаФото: Анастасия ЖУКОВА
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Двое крымчан напали на сотрудников ГИБДД. Инцидент произошел в поселке Багерово (Ленинский район) ночью, примерно в 23 часа.

42-летний житель Ленинского района и его 39-летний брат напали на полицейских во время дежурства, сотрудники ГИБДД получили телесные повреждения, передает пресс-служба Ленинского райсуда

Любители распускать руки стали фигурантами уголовного дела по ч.2 ст.318 УК РФ - применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением должностных обязанностей.

Ленинский районный суд избрал обвиняемым меру пресечения - арест на два месяца. Это время они проведут в СИЗО. Если мужчин признают виновными, они могут отправиться в тюрьму на серьезный срок: статья предусматривает до 10 лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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