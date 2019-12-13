Защитники Зубкова мешают работать Минприроды Крыма

СЕГОДНЯ 14:49 2019-12-13T14:49:37+03:00

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Защитники владельца частных зоопарков «Сказка» и сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова мешают работать Министерству экологии и природных ресурсов Крыма. Рабочее время чиновники тратят на ответы и разъяснения.

- За последнее время мы получили 700 обращений, адресованных в администрацию президента РФ, - отметила замминистра экологии Ольга Славгородская. - Они имеют дословный одинаковый текст, что свидетельствует об искусственном нагнетании ситуации.

Замминистра подчеркнула, что каждый день сотрудники министерства отводят значительную часть служебного времени на подготовку ответов заявителям, которые даже не указывают контактные данные для обратной связи.

- То есть 30-40 ответов в день, разъясняющих, что факты выдуманные, никакого давления или угрозы закрытия зоопарков нет, - указала Славгородская. - И это вместо того, чтобы использовать нашу деятельность во благо экологически благоприятного проживания граждан.

Представитель Минприроды добавила, что за последние три года в «Сказке» и «Тайгане» прошло всего лишь три проверки, каждая по 5 рабочих дней. Тогда как зооуголог симферопольского Детского парка проверялся неоднократно.

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ИСТОЧНИК KP.RU