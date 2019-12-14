Небольшой дождь и +12 градусов: Какая погода ждет крымчан 14 декабря

СЕГОДНЯ 09:20 2019-12-14T09:20:50+03:00

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В субботу, 14 декабря, в Симферополе облачно с прояснениями. Ночью и утром небольшой дождь, днем без существенных осадков. Возможен туман. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4…+6°, днем +12…+14°

В Севастополе также дождь. Ветер юго-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +3…+5°, днем +11…+13°

На Южном берегу Крыма облачно с прояснениями. Существенных осадков не ожидается. Ветер юго-восточный 7-12 м/с, днем порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +5…+7°, днем +11…+13°.

В Керчи дождь ожидается ночью, а днем без осадков. Ветер юго-восточный 6-11 м/с, со второй половины дня 6-11, порывы 14 м/с. Температура воздуха ночью +3…+5°, днем +11…+13°

ИСТОЧНИК KP.RU