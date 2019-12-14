Крым и Абхазия подписали соглашение о сотрудничестве
Председатель Совмина Крыма Георгий Мурадов и первый вице-премьер Абхазии Даур Аршба подписали соглашение о сотрудничестве.
В нем речь идет о важных поставках строительных материалах из Абхазии, которых не хватает полуострову.
Также это касается цитрусовых, хурмы и других южных фруктов.
- Интерес представляет и культурно-образовательное сотрудничество, совместное обучение студентов, развитие спорта и физической культуры. Все это создает возможности для того, чтобы наши жители получали более дешевую продукцию как на рынках Крыма, так и Абхазии, - рассказал Мурадов.
А из Крыма в страну души будет везти техническую продукцию, бытовую технику, а маломерные суда будут совместно заниматься рыбной ловлей и переработкой этой продукции.
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ИСТОЧНИК KP.RU