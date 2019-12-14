2019-12-14T13:45:16+03:00
Общество

Крым и Абхазия подписали соглашение о сотрудничестве

Будут осуществляться поставки продукции и бытовой техники
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Фото: пресс-служба Мининформа РКФото: пресс-служба Мининформа РК
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Председатель Совмина Крыма Георгий Мурадов и первый вице-премьер Абхазии Даур Аршба подписали соглашение о сотрудничестве.

В нем речь идет о важных поставках строительных материалах из Абхазии, которых не хватает полуострову.

Также это касается цитрусовых, хурмы и других южных фруктов.

- Интерес представляет и культурно-образовательное сотрудничество, совместное обучение студентов, развитие спорта и физической культуры. Все это создает возможности для того, чтобы наши жители получали более дешевую продукцию как на рынках Крыма, так и Абхазии, - рассказал Мурадов.

А из Крыма в страну души будет везти техническую продукцию, бытовую технику, а маломерные суда будут совместно заниматься рыбной ловлей и переработкой этой продукции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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