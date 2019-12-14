2019-12-14T11:17:55+03:00
Происшествия

В Керчи столкнулись две легковушки: Есть пострадавшие

Одного из водителей отвезли в больницу
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Фото предоставлено очевидцемФото предоставлено очевидцем
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В пятницу, 13 декабря, на улице Чкалова в Керчи произошла авария. Там столкнулись два легковых автомобиля - Renaut Daster и Nissan Qashqai.

На место происшествия выехали спасатели.

Фото предоставлено очевидцем

Фото предоставлено очевидцем

Как сообщил «КП-Крым» собственный источник в чрезвычайном ведомстве, в результате ДТП пострадал 72-летний водитель Renaut Daster.

С диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма, ушибленная рана мягких тканей лица» его доставили в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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