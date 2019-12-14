В Керчи столкнулись две легковушки: Есть пострадавшие
Одного из водителей отвезли в больницу
Фото предоставлено очевидцем
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В пятницу, 13 декабря, на улице Чкалова в Керчи произошла авария. Там столкнулись два легковых автомобиля - Renaut Daster и Nissan Qashqai.
На место происшествия выехали спасатели.
Фото предоставлено очевидцем
Как сообщил «КП-Крым» собственный источник в чрезвычайном ведомстве, в результате ДТП пострадал 72-летний водитель Renaut Daster.
С диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма, ушибленная рана мягких тканей лица» его доставили в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU