2019-12-14T13:44:54+03:00
Общество

Ремонт затянулся: Дата открытия моста на улице Гагарина в Симферополе неизвестна

Произошел форс-мажор
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Фото: пресс-служба администрации крымской столицыФото: пресс-служба администрации крымской столицы
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Симферопольские власти сообщили о дополнительных трудностях при ремонте моста через реку Салгир на улице Гагарина.

В ходе работ, при разборке оснований балок мостового сооружения, выявили их аварийное состояние. В связи с этим неизвестно, когда на объекте откроется движение транспорта.

- Оперативно были проведены необходимые обследования, результаты которых уже направлены в специализированную организацию. По итогам изучения будет получено заключение, и определена технология дальнейшего ведения ремонтных работ, - рассказал замглавы администрации города Дмитрий Иванов.

И только после этого станут известны сроки открытия движения по мосту.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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