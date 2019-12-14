Ремонт затянулся: Дата открытия моста на улице Гагарина в Симферополе неизвестна
Симферопольские власти сообщили о дополнительных трудностях при ремонте моста через реку Салгир на улице Гагарина.
В ходе работ, при разборке оснований балок мостового сооружения, выявили их аварийное состояние. В связи с этим неизвестно, когда на объекте откроется движение транспорта.
- Оперативно были проведены необходимые обследования, результаты которых уже направлены в специализированную организацию. По итогам изучения будет получено заключение, и определена технология дальнейшего ведения ремонтных работ, - рассказал замглавы администрации города Дмитрий Иванов.
И только после этого станут известны сроки открытия движения по мосту.
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ИСТОЧНИК KP.RU