Студенты Крымского федерального университета стали призерами конкурса «Золотая гроздь»

СЕГОДНЯ 12:16 2019-12-14T12:16:30+03:00

Его главная цель состоит в том, чтобы популяризировать фермерское виноделие

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Студенты Академии биоресурсов и природопользования КФУ впервые представили на конкурсе авторских фермерских вин «Золотая гроздь» вино, изготовленное на базе Академии.

- В конкурсе участвовало 43 образца от виноделов Крыма, Краснодарского края и Ростова. Наши магистранты представили образец столового вина «Траминер», а будущие бакалавры - «Ркацители по-кахетински». Образцы заняли достойные места, и мы гордимся первыми успехами ребят, - поделился заведующий кафедрой виноделия АБиП Крымского федерального университета Дмитрий Ермолин.

Организаторы отмечают: студенческие образцы достойно конкурируют с другими винами, участвующими в конкурсе. Так, «Траминер» магистрантов АБиП получил диплом за 2 место, а «Ркацители по-кахетински» занял 3 место.

Первое место и золотую медаль конкурса «Золотая гроздь» завоевало вино белое сухое «Совиньон» КФХ «Белинский Ю.А.».

Главная цель конкурса «Золотая гроздь» состоит в том, чтобы популяризировать фермерское виноделие, повысить технический и научный уровень участников конкурса, а также легитимные методы распространения культуры потребления вина в обществе, стимуляции разумного потребления вин.

ИСТОЧНИК KP.RU