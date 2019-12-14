Фотофакт: Закрытие года театра в Симферополе
В Симферополе, в Крымском академическом русском театре имени Горького, прошло закрытие года театра.
Арина Новосельская награждает артистовФото: Виталий ПАРУБОВ
В мероприятии приняла участие министр культуры РК Арина Новосельская, которая вручила награды артистам.
.Фото: Виталий ПАРУБОВ
- Благодаря таланту и творческому мастерству артистов крымских театров каждая встреча с живым спектаклем превращалась для поклонников в незабываемое событие, которое дарило радость и наполняло жизнь яркими переживаниями, - отметила она.
.Фото: Виталий ПАРУБОВ
.Фото: Виталий ПАРУБОВ
На сцене для гостей мероприятия выступили артисты крымских театров с яркими номерами.
ИСТОЧНИК KP.RU