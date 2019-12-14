2019-12-14T12:50:23+03:00
Звезды

Фотофакт: Закрытие года театра в Симферополе

Торжественное мероприятие прошло на сцене театра имени Горького [фото]
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Выступали крымские артистыВыступали крымские артистыФото: Виталий ПАРУБОВ
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В Симферополе, в Крымском академическом русском театре имени Горького, прошло закрытие года театра.

Арина Новосельская награждает артистов Фото: Виталий ПАРУБОВ

Арина Новосельская награждает артистовФото: Виталий ПАРУБОВ

В мероприятии приняла участие министр культуры РК Арина Новосельская, которая вручила награды артистам.

. Фото: Виталий ПАРУБОВ

.Фото: Виталий ПАРУБОВ

- Благодаря таланту и творческому мастерству артистов крымских театров каждая встреча с живым спектаклем превращалась для поклонников в незабываемое событие, которое дарило радость и наполняло жизнь яркими переживаниями, - отметила она.

. Фото: Виталий ПАРУБОВ

.Фото: Виталий ПАРУБОВ

. Фото: Виталий ПАРУБОВ

.Фото: Виталий ПАРУБОВ

На сцене для гостей мероприятия выступили артисты крымских театров с яркими номерами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Фотофакт: Закрытие года театра в Симферополе
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