Фотофакт: Закрытие года театра в Симферополе

СЕГОДНЯ 12:50 2019-12-14T12:50:23+03:00

Изменить размер текста: A A

В Симферополе, в Крымском академическом русском театре имени Горького, прошло закрытие года театра.

Арина Новосельская награждает артистовФото: Виталий ПАРУБОВ

В мероприятии приняла участие министр культуры РК Арина Новосельская, которая вручила награды артистам.

.Фото: Виталий ПАРУБОВ

- Благодаря таланту и творческому мастерству артистов крымских театров каждая встреча с живым спектаклем превращалась для поклонников в незабываемое событие, которое дарило радость и наполняло жизнь яркими переживаниями, - отметила она.

.Фото: Виталий ПАРУБОВ

.Фото: Виталий ПАРУБОВ

На сцене для гостей мероприятия выступили артисты крымских театров с яркими номерами.

ИСТОЧНИК KP.RU