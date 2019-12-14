На улице Жуковского в Симферополе ограничат движение транспорта

СЕГОДНЯ 13:43 2019-12-14T13:43:59+03:00

Там нельзя будет проехать в первой половине дня 15 декабря

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В воскресенье, 15 декабря, в Симферополе на улице Жуковского ограничат движение транспорта. Это связано с проведением работ по поднятию купола в Свято-Николаевском храме.

Как сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы, там же запретят парковку - на участке от улицы Карла Маркса до Александра Невского.

- Просьба воздержаться от поездок на личном автотранспорте с 10.30 до 13.00 на указанном участке улицы Жуковского, - уточнили в администрации.

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ИСТОЧНИК KP.RU