2019-12-14T15:16:11+03:00
Недвижимость

Для уборки симферопольских улиц не хватает 300 дворников

Также нужно докупить и коммунальную технику
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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..Фото: Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Для полноценной уборки симферопольских улиц не хватает почти 300 дворников. Поэтому в начале 2020 году выделят деньги для доукомплектации штатной численности.

Как сообщил председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк, денег на это в местном бюджете не хватает.

- Поэтому принято решение, уже с 1 января 2020 года выделить на эти цели порядка 147 миллионов рублей из республиканского бюджета,- отметил он.

Также в следующем году на эти же потребности все муниципалитеты республики получат 600 миллионов рублей.

Кроме этого, выделят деньги и для покупки коммунальной техники, а крымская столица до конца 2019 года дополнительно приобретет 600 контейнеров для сбора мусора.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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