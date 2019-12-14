Для уборки симферопольских улиц не хватает 300 дворников
Для полноценной уборки симферопольских улиц не хватает почти 300 дворников. Поэтому в начале 2020 году выделят деньги для доукомплектации штатной численности.
Как сообщил председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк, денег на это в местном бюджете не хватает.
- Поэтому принято решение, уже с 1 января 2020 года выделить на эти цели порядка 147 миллионов рублей из республиканского бюджета,- отметил он.
Также в следующем году на эти же потребности все муниципалитеты республики получат 600 миллионов рублей.
Кроме этого, выделят деньги и для покупки коммунальной техники, а крымская столица до конца 2019 года дополнительно приобретет 600 контейнеров для сбора мусора.
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ИСТОЧНИК KP.RU