В Сакском районе открыли новый отдел полиции

СЕГОДНЯ 17:53 2019-12-14T17:53:05+03:00

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В Сакском районе состоялось открытие участкового пункта полиции. Помещение правоохранительным органам предоставила местная власть.

Оно отвечает всем необходимым требованиям нормативных документов, которые регламентируют работу органов внутренних дел. Также в наличии есть все технические устройства, необходимые для работы.

КОНКРЕТНО

Новый пункт полиции работает по адресу: Саки, улица Набережная, д.4.

Время приема граждан: вторник, четверг - с 17.00 до 19.00, суббота - с 15.00 до 16.00.

ИСТОЧНИК KP.RU