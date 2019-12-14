В Сакском районе открыли новый отдел полиции
Он находится на улице Набережная
Фото: пресс-служба МВД по РК
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В Сакском районе состоялось открытие участкового пункта полиции. Помещение правоохранительным органам предоставила местная власть.
Оно отвечает всем необходимым требованиям нормативных документов, которые регламентируют работу органов внутренних дел. Также в наличии есть все технические устройства, необходимые для работы.
КОНКРЕТНО
Новый пункт полиции работает по адресу: Саки, улица Набережная, д.4.
Время приема граждан: вторник, четверг - с 17.00 до 19.00, суббота - с 15.00 до 16.00.
ИСТОЧНИК KP.RU