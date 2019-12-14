На главной улице Евпатории прошло шествие Дедов Морозов и Снегурочек

СЕГОДНЯ 18:43 2019-12-14T18:56:53+03:00

Мероприятие в городе состоялось уже в пятнадцатый раз [фото]

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В Евпатории 14 декабря прошел республиканский фестиваль-конкурс «Санта-Клаус отдыхает - на арене Дед Мороз». Главной площадкой мероприятия стала улица Караимская.

Фото: Арина Утманцева

Фото: Арина Утманцева

Карнавальное шествие стартовало в полдень от Евпаторийского центра культуры и досуга. Участники прошли до улицы Караимской, где произошло торжественное открытие фестиваля и конкурсная игровая программа.

- Ежегодно на фестивале обыгрывается тема животного, чей год наступает по восточному календарю, - уточнили в пресс-службе городской администрации.

Фото: Арина Утманцева

В 2020-м году - это Крыса, которая стала на ходули и устроила настоящее представление.

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ИСТОЧНИК KP.RU