На главной улице Евпатории прошло шествие Дедов Морозов и Снегурочек
В Евпатории 14 декабря прошел республиканский фестиваль-конкурс «Санта-Клаус отдыхает - на арене Дед Мороз». Главной площадкой мероприятия стала улица Караимская.
Фото: Арина Утманцева
Фото: Арина Утманцева
Карнавальное шествие стартовало в полдень от Евпаторийского центра культуры и досуга. Участники прошли до улицы Караимской, где произошло торжественное открытие фестиваля и конкурсная игровая программа.
- Ежегодно на фестивале обыгрывается тема животного, чей год наступает по восточному календарю, - уточнили в пресс-службе городской администрации.
Фото: Арина Утманцева
В 2020-м году - это Крыса, которая стала на ходули и устроила настоящее представление.
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ИСТОЧНИК KP.RU