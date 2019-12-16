В Крымском федеральном университете стартовал финал ВИК-2019

СЕГОДНЯ 13:34 2019-12-16T13:34:52+03:00

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Участие во Всероссийском инженерном конкурсе примут студенты из Сербии, Греции, Китая, Ирана, Палестины. Об этом рассказал ректор Крымского федерального университета Андрей Фалалеев.

Финал конкурса стартовал сегодня в КФУ. Он продлится до 19 декабря. Свыше 300 конкурсантов представят проекты по 23 направлениям, среди которых архитектура, информационная безопасность, техника и технология строительства, электро- и теплоэнергетика, радиотехника, электроника, системы связи, машиностроение, химические технологии и другие.

- В этом году в конкурсе впервые принимают участие студенты из других стран. Самоцелью конкурса не было увеличение географии, однако это позволит сравнить разные модели подготовки инженеров, привлечь желающих приехать на обучение в Российскую Федерацию, - пояснил Андрей Фалалеев.

По словам ректора, участие иностранцев во Всероссийском инженерном конкурсе также может помочь России выйти со своими образовательными проектами на международный уровень.

Напомним, что промышленным партнером Всероссийского инженерного конкурса выступает госкорпорация «РОСТЕХ».

Конкурс организован Министерством науки и высшего образования РФ. Он направлен на выявление лучших студентов и аспирантов инженерных направлений и поддержку их профессионального роста, повышение качества образовательных программ и формирование эффективного взаимодействия между образовательными организациями и предприятиями реального сектора экономики.

ИСТОЧНИК KP.RU